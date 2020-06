Controlli anti-Covid, agenti della Polizia municipale nei locali: scattano le multe

Tolleranza zero su chi non rispetta le prescrizioni sanitarie previste

In questi giorni è stata comminata, contro un locale che non aveva rispettato le norme in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, la prima sanzione accessoria consistente nella chiusura anticipata alle 22. Si tratta dell'esercizio che a fine maggio non aveva assicurato al suo interno la distanza interpersonale, causando assembramento.

Fare rispettare nei propri locali le norme di contrasto alla diffusione del Coronavirus, oltre a essere fondamentale per evitare una recrudescenza dell'epidemia, consente ai cittadini e alle cittadine attente alle norme e che per mesi le hanno seguite, con grande sacrificio, di godersi ore di svago in serenità e sicurezza. Per questo è importante che gestori e proprietari prestino la dovuta attenzione: un gesto di rispetto verso i tanti che sanno divertirsi tutelando la salute propria e l'altrui. La Polizia locale sarà al fianco di queste persone anche nel fine settimana, assicurando controlli nei locali e intervenendo se necessario.

La sanzione accessoria, disciplinata nell'ultima ordinanza sindacale del 24 giugno, consiste nella chiusura anticipata del locale dalle 22 alle 7 del giorno successivo, per 5 giorni consecutivi. L'ordinanza del 18 maggio prevedeva che «I gestori di pubblici esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande hanno l'obbligo, oltreché di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i clienti, anche quello di impedire gli assembramenti, sia all'interno sia all'esterno dell'attività» e indicava la sanzione accessoria di chiusura del locale fino a un massimo di 30 giorni.

Il documento firmato pochi giorni fa ha definito le sanzioni sulla base di un principio di gradualità e proporzionalità, tenendo conto di eventuali reiterazioni dell'illecito. In caso di prima violazione sarà disposta la chiusura anticipata del locale dalle 22 alle 7 del giorno successivo, per 5 giorni consecutivi; per la seconda violazione sarà disposta la chiusura temporanea del locale per 7 giorni; per la terza la chiusura sarà prevista per 10 giorni; infine, per violazioni successive, la chiusura sarà per 30 giorni.

