Il colosso Amazon sbarca ancora in Sardegna e crea 100 nuovi posti di lavoro

Si tratta dell’apertura di un deposito di smistamento a Cagliari: ecco le figure ricercate

Di: Redazione Sardegna Live

Il colosso Amazon sceglie ancora una volta la terra sarda per creare posti di lavoro ed investire con una nuova struttura di smistamento: sono già aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili a partire dall’estate.

Amazon ha annunciato di avere in progetto l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Cagliari. La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti nella provincia di Cagliari e nel sud della Sardegna.

Nel deposito di smistamento da oltre 6.000 mq situato a Cagliari, Amazon creerà circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato nell’arco di tre anni dall’apertura. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfando così la crescente domanda dei clienti sardi. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato.

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e supportare le comunità locali attraverso le donazioni effettuate negli ultimi mesi a sostegno di enti come il Dipartimento della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare. In questo momento riteniamo ancora più importante l’annuncio di un nuovo deposito di smistamento a Cagliari, per poter garantire ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente”.

«Non posso che essere felice per il fatto che una società globale come Amazon abbia deciso di proseguire con i propri investimenti nell’area metropolitana di Cagliari e nel sud della Sardegna. Mi fa piacere, oltretutto, che vengano assunti i giovani sardi ai quali verrà offerta la possibilità di crescita in una azienda che unisce innovazione, serietà e territorio, fondamentali oggi per affrontare i tempi difficili dell’economia. La mia Amministrazione è pronta a sviluppare collaborazioni e a mettere insieme idee e progetti che aiutino ad attrarre ulteriori investimenti, rafforzando il concetto di Cagliari città fertile per l’innovazione tecnologica» ha dichiarato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

A partire da oggi sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili a partire dall’estate. Nel 2013 Amazon ha inaugurato il Customer Service di Cagliari, creando oltre 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Investimenti in Italia

Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito 4 miliardi di euro creando oltre 6.900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Il primo centro logistico dell’azienda è stato inaugurato nel 2011 a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Nel 2017, due nuovi centri di distribuzione sono stati aperti nel Lazio a Passo Corese, provincia di Rieti, e a Vercelli, con la creazione rispettivamente di 1.200 e 600 nuovi posti di lavoro. Lo scorso anno l’azienda ha inaugurato un quarto centro di distribuzione, in provincia di Torino, a Torrazza Piemonte in cui saranno creati 1.200 nuovi posti di lavoro entro tre anni dall’apertura. Nei prossimi mesi entreranno in attività i due nuovi centri di distribuzione di Castelguglielmo/San Bellino e Colleferro che creeranno 1.400 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, negli ultimi due anni Amazon ha aperto vari centri e depositi di smistamento in tutta la Penisola e, per servire i clienti Amazon Prime Now, l’azienda ha anche aperto due centri di distribuzione urbani a Milano e Roma.