Violento scontro frontale sulla ss. 129 tra auto e furgone, due le persone ferite

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Scontro frontale tra un furgone ed un’autovettura sulla strada statale 129, al bivio per Orotelli. Intorno alle 22:50 circa, per cause in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati frontalmente, l’urto è stato violentissimo: ad avere la peggio è stato il conducente della vettura che a seguito del violento urto è rimasto incastrato all’interno.

Per estrarlo dall’abitacolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nuoro, che tramite divaricatori idraulici hanno fatto breccia fra le lamiere, riuscendo a liberare il conducente, un uomo di 32 anni originario del sassarese.

L’altra persona coinvolta è risultata essere il conducente del furgone, un uomo di 42 anni anch’egli originario del sassarese. Entrambi non sono apparsi in condizioni gravi e sono stati assistiti dal personale del 118 presente sul posto.

I rilievi dell’incidente stradale sono stati eseguiti dal personale della Polstrada di Nuoro e dei Carabinieri.