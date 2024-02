Truzzu al seggio: "Prima voto, poi vado alla partita del Cagliari"

Il candidato governatore del centrodestra: "Attenderà l'esito a casa da solo"

Di: Redazione Sardegna Live

Ha votato alle 10.41 nel seggio dell'Istituto comprensivo "Randaccio Tuveri Don Milani" in via Venezia 2 a Cagliari il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Paolo Truzzu.

Il sindaco di Cagliari ha raggiunto la sede di voto in auto accompagnato dalla moglie. Entrando a scuola ha stretto la mano a diverse persone entrando nel suo seggio, il numero 507, dove non ha trovato altri elettori in fila.

Così Truzzu ha effettuato tutte le operazioni in poco più di un minuto. "Ora il voto - ha detto - poi chiaramente la partita del Cagliari contro il Napoli".

"Dopo si aspetta - ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia - di solito attendo a casa da solo l'esito del voto: penso che farò così anche in questa occasione".