Rischia di annegare in mare: interviene l'elisoccorso

Attimi di paura poco dopo le 12

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di paura a Posada, dove questa mattina un uomo ha rischiato di annegare in mare. Nella spiaggia di San Giovanni, poco dopo le 12, è intervenuto l'elisoccorso.

Il velivolo è atterrato davanti all'ex stabilimento della Polizia di Stato per soccorrere un 58enne residente a Siniscola.

L'uomo, forse colto da un malore, era riverso con la faccia nell'acqua a poca distanza dalla riva. I primi a soccorrere il malcapitato, oramai cianotico, sono stati i bagnanti che hanno chiamato il 118. Poi l'uomo è stato trasportato in ospedale in volo. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.