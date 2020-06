Il dramma di Giovanni Serra, ex Carabiniere, morto per problemi cardiaci: forse poteva salvarsi

Il problema dell’ospedale San Marcellino, sprovvisto (per tagli alla Sanità pubblica), di reparti per casi gravi: la corsa al Policlinico a Monserrato, poi il decesso

Di: Alessandro Congia

Giovanni Serra, 73 anni, Carabiniere in pensione, poteva salvarsi? Appurato che soffriva di problemi cardiaci e considerato che l’ospedale San Marcellino di Muravera, non ha un centro specializzato in Cardiologia, (fondamentale dunque la corsa fatta in mattinata al Policlinico a Monserrato con la Medicalizzata), il dramma odierno poteva essere scongiurato?

E tornano dunque a riaffiorare i problemi che incombono sui tagli alla Sanità Pubblica, dato che il presidio San Marcellino non ha più un pronto Soccorso ma gestisce in particolare solo i casi non gravi: la morte di Giovanni, (i Carabinieri della Compagnia di San Vito hanno accertato che l’uomo è morto per gravi problemi cardiaci), fa capire quanto il vasto territorio del Sarrabus-Gerrei sia scoperto ad esempio per i casi gravi come ad esempio la necessità di un reparto quale la Cardiologia, ad esempio.

Il 73enne, trasportato d’urgenza in codice rosso al “Duilio Casula” a Monserrato, è spirato in ambulanza, sulla ss. 125, Claudia Zuncheddu, referente di Rete sarda per la difesa della Sanità pubblica, (nella foto n alto), lo ha esternato a più riprese, facendo rimbalzare alla cronaca il taglio indiscriminato negli ospedali dei territori disagiati “che hanno così perso la funzione di curare e salvare vite umane". Nel frattempo, il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma del pensionato presso il cimitero di Muravera.