Da oggi online i ticket per prenotare l'ingresso alla Pelosa di Stintino

Il sito, creato dalla cooperativa sassarese Vosma, permetterà a chiunque di prenotare i biglietti online. Il limite d'ingressi giornalieri sarà di 1500 persone

Di: Giammaria Lavena

Da oggi sarà disponibile online il sistema di prenotazione per la spiaggia della Pelosa di Stintino. I ticket potranno essere acquistati accedendo al sito www.lapelosastintino.com, dal quale verranno inviati tramite posta elettronica. Creatrice del sito è stata la Vosma, cooperativa sassarese che si è aggiudicata la concessione per la gestione dei servizi sulla spiaggia, mentre a svilupparlo è stata Abinsula.

Chiunque da oggi avrà la possibilità di prenotare l'ingresso in spiaggia per il periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre. Il prezzo da pagare per poter accedere è di 3.50 euro a persona, mentre per i bambini fino a 12 anni sarà gratuito.

"Inizia una vera e propria nuova era per la Pelosa – ha dichiarato l'assessora al turismo Francesca Demontis –, e questo nuovo sistema ci aiuterà a regolamentare l'accesso alla spiaggia. Il numero di accessi alla spiaggia sarà controllato allo scopo di contenere il fenomeno di erosione del litorale e tutelare l'ambiente. E il ticket che si pagherà è da intendere come contributo che il fruitore dovrà per la gestione dell'arenile. I servizi come bagni e docce saranno gratuiti per chi prenota".

Il numero massimo degli ingressi giornalieri nella spiaggia è fissato a 1500. "Restano in vigore, poi – prosegue l'assessora –, le regole per l'utilizzo della spiaggia che sono state da esempio per molti altri casi simili al nostro". Il sito potrà essere inoltre raggiungibile anche tramite smartphone o tablet, senza bisogno di scaricare necessariamente un'app.

"In questo modo – afferma Corrado Ughi, presidente di Vosma – non sarà necessario scaricare nessuna app sul proprio telefonino e le operazioni di prenotazione-acquisto possono essere fatte indistintamente, sia su pc, sia su dispositivi mobili".

Una volta che il pagamento andrà in porto, dal sito verranno inviate due mail: una con la ricevuta di pagamento, e l'altra col riepilogo dei ticket acquistati e il QR Code che servirà per accedere alla spiaggia. La mail potrà anche essere stampata, oppure il codice potrà essere mostrato attraverso smartphone all’infopoint, che lo rileverà con apposito lettore e consegnerà i braccialetti. Un procedimento simile a quello che avviene adesso negli aeroporti, con i biglietti aerei che attraverso QR Code vengono letti e riconosciuti anche elettronicamente.

Il codice potrà essere utilizzato sia per una prenotazione singola, sia per una prenotazione di gruppo, fino a un massimo di 8 persone. Inoltre, se si tratta di una prenotazione per una giornata, potrà essere utilizzato una volta sola. Se la prenotazione sarà per più giorni, il possessore riceverà ogni giorno un bracciale diverso presso l'infopoint.

Sul sito si possono trovare anche le regole da rispettare per fruire in sicurezza della spiaggia. Tra queste i divieti di abbandonare rifiuti, di fumare, di prelevare sabbia, conchiglie e sassi, di utilizzare detergenti e shampoo e l'accesso per i cani tra le 8 e le 20. Sarà inoltre obbligatorio utilizzare delle stuoie sotto gli asciugamani, e delle fontanelle per rimuovere la sabbia dai piedi. Bagni e docce saranno inclusi nel prezzo del biglietto prenotato.