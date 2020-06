A Olbia tornano i voli internazionali low cost

Nel pomeriggio l'arrivo da Monaco della compagnia Eurowings

Di: Redazione Sardegna Live

L'aeroporto di Olbia riapre ai voli internazionali. Il primo aereo Eurowings da Monaco arriverà oggi alle 17.05 sulla pista nuova di zecca. Dopo alcune settimane di prove generali, prima con i voli in regime di continuità territoriale e poi con gli altri collegamenti domestici, Geasar è pronta entrare a pieno ritmo nella stagione turistica più complicata di sempre.

Per il momento i numeri, complice una chiusura che tra lavori in pista e lockdown è durata quattro mesi esatti, dicono che rispetto al 2019 è transitato al Costa Smeralda più di mezzo milione di passeggeri in meno. Giugno dello scorso anno aveva segnato 425mila arrivi. A luglio se ne contarono 604mila. Sarà dunque il prossimo mese, col progressivo ritorno alla normalità, a dire quanto costerà alla Gallura e alla Sardegna in generale l'effetto pandemia.