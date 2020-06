San Giovanni Suergiu. Giovane accoltellato nella notte

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane di 32 anni è stato ricoverato in ospedale per una ferita da arma da taglio all'addome. L’episodio, sui cui indagano i Carabinieri della Compagnia di Carbonia, è accaduto nella notte, intorno alle 2.

Come riporta l’Ansa, alcuni residenti hanno chiamato il 112 per segnalare la presenza di un gruppo di giovani ubriachi che urlavano in strada, davanti a un bar chiuso. Sul posto i militari del Radiomobile di Carbonia e i colleghi delle Stazioni di San Giovanni Suergiu e Santadi hanno notato il 32enne con alcune ferite sul viso e un profondo taglio all'addome.

Subito soccorso dai medici del 118 è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.