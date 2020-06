Cagliari. Scatta il verde per i pedoni e le auto: investita 62enne

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge

Di: Redazione Sardegna Live

A Cagliari si registra un altro investimento di pedone.

L’ultimo è avvenuto questa mattina in via Castiglione, angolo via Grandi.

Un autocarro Fiat Doblò, condotto da un cinquantottenne asseminese, proveniente da via Grandi mentre effettuava la svolta a sinistra verso via Castiglione, con luce verde del semaforo, ha investito una sessantaduenne cagliaritana, che attraversava sulle strisce sempre con il semaforo verde.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Marino.

