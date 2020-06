Migranti, Cappellacci(FI): Nuovo positivo in Sardegna? Il Governo ha chiuso italiani e spalancato frontiere

"Da tempo sollecitiamo un’azione decisa per bloccare la rotta Algeria-Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

“Il nuovo caso di coronavirus tra i migranti in Sardegna evidenzia le gravissime responsabilità di un Governo che prima ha chiuso in casa gli italiani e poi ha spalancato le frontiere”.

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, che ha già presentato un’interpellanza sulla questione.

“Dopo tanti sacrifici – prosegue l’esponente azzurro- la nostra isola sta finalmente uscendo dall’incubo del lockdown, le famiglie e le imprese provano a respirare ma la politica irresponsabile e ridicola di Conte e compagni rischia di pregiudicare tutto. Da tempo sollecitiamo un’azione decisa per bloccare la rotta Algeria-Sardegna, già definita come un pericolo per la sicurezza nazionale dai servizi segreti e da Frontex, ma il duo PD-cinque-stelle fa lo struzzo su un fenomeno che nulla ha a che vedere con l’accoglienza umanitaria e che ora diventa un pericolo anche per la salute collettiva. Non si governa un paese con le conferenze stampa e con le pagliacciate stile grande-fratello”.