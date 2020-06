Schianto sulla Sassari-Olbia: conducente all'ospedale

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 6, la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto la richiesta di intervento per un incidente stradale, la cui dinamica è in corso di accertamento, avvenuto sulla SS 597, all’altezza bivio Oschiri.

Sul posto oltre ai pompieri, che hanno messo in sicurezza l’area interessata, i Carabinieri di Ozieri e Oschiri e il personale sanitario del 118 che ha soccorso il conducente dell’auto per poi trasportarlo per accertamenti al pronto soccorso.