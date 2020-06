Troppe ore con i rubinetti a secco, la sindaca Paola Secci è furente contro Abbanoa

"Si tratta di interventi importanti di ingegneria idrica, ma è mancata la comunicazione e il coordinamento"

Di: Alessandro Congia

"È inconcepibile e inaccettabile ciò che è successo oggi riguardo al grave disservizio causato alla cittadinanza da parte di Abbanoa. Sono stati sentiti, a più riprese, l'impresa che si occupa dei lavori e alcuni incaricati di Abbanoa che hanno riferito informazioni contrastanti e contraddittorie sullo svolgimento dei lavori e le tempistiche sulla regolare ripresa dell'erogazione dell'acqua. Per non parlare della scarna e tardiva informazione circa le zone interessate dai lavori. Se l'informazione fosse stata puntuale e tempestiva avremo potuto informare per tempo la popolazione e concordare la presenza di autobotti e supplire in parte a questo grave disagio come è avvenuto in altre occasioni.

Per il momento porgo personalmente le mie scuse nei confronti dei cittadini ma non credo sia giusto per nessuno essere accusato per mancanze altrui. Domani vedremo di approfondire la situazione". La sindaca di Sestu Paola Secci ha esternato così la sua rabbia e il suo disappunto, per una comunicazione non troppo approfondita tra Enti ed imprese, il risultato è che mezza cittadina oggi è rimasta all'asciutto per troppe ore, causando disagi enormi a cittadini e commercianti.



(Nella foto, l'intervento in via Picasso, angolo via Vittorio Veneto)