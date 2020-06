Sassari: stop al fumo in spazi pubblici, parchi e nei pressi delle attività commerciali

Nuova ordinanza del sindaco Nanni Campus a tutela della salute dei cittadini

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Sassari Nanni Campus ha firmato una nuova ordinanza che vieta il fumo in numerosi spazi pubblici della città per salvaguardare la salute dei cittadini. Il provvedimento nasce anche alla luce delle file createsi negli spazi antistanti gli esercizi commerciali in seguito all'imposizione delle norme anti-Covid.

L'ordinanza, entrata in vigore da oggi, è valida sull'intero territorio comunale e vieta il fumo per chi si trova in coda nelle aree pubbliche, davanti agli esercizi commerciali (pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), cinema, musei, uffici pubblici e privati, e a ogni altro luogo.

Il divieto è valido anche all'aperto, nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici e all'interno di parchi, giardini pubblici, aree verdi accessibili al pubblico, oltre che nei cortili di pertinenza delle scuole.