Ilbono: nella notte appartamento e automobile in fiamme, indagini in corso

I fatti sono avvenuti nello stesso paese, ma a distanza di molte loro tra loro

Di: Redazione Sardegna Live

Durante il corso della notte del 22 febbraio 2024, la squadra 8A dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuta, intorno alle 22:20 in via Umberto ad Ilbono per l'incendio di un'abitazione disabitata e in disuso.

L'evento ha causato la distruzione completa degli arredi e di un solaio intermedio in legno. Sono in corso le indagini da parte dei pompieri congiuntamente con la Polizia di Stato per stabilire le cause che hanno dato origine all'evento.

Sempre la 8A di Lanusei è intervenuta, intorno alle 3:30, nel centro abitato di Arzana (precisamente in Piazza Rocco), per l’incendio di un'autovettura di proprietà di un operaio di Ilbono. Sul posto anche i carabinieri di Arzana per i rilievi di loro competenza e per acquisire le immagini di alcune telecamere di sorveglianza installate nelle vicinanze.