Suni ha una nuova centenaria: tanti auguri alla signora Giovanna

L’amministrazione comunale di Suni ha festeggiato l’anziana cittadina

Di: Ilaria Cardia

La Sardegna custodisce una nuova centenaria nel Comune di Suni. Parliamo di Giovanna Angela Spada, nata il 9 febbraio 1924. La signora è oggi vedova e madre di tre figli.

È Beatrice Mura a parlarci di lei: “Una donna di fede esemplare, si è sempre distinta vivendo con grande amore verso tutti . Non capita tutti i giorni di festeggiare 100 anni".

E anche la pagina Facebook “Siamosuni” ha dedicato un pensiero per la festa in onore alla concittadina: “Si rinnovano gli auguri alla nostra carissima Zia Giovanna che oggi con i suoi paesani ha voluto festeggiare i suoi 100 anni . Le auguriamo in salute ogni bene”