Tartaruga Caretta Caretta salvata dai sommozzatori del Vigili del Fuoco

Il bellissimo esemplare marino era in evidente difficoltà

Di: Alessandro Congia

Durante un addestramento diurno nel Golfo dell'Asinara, il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Sassari ha individuato un esemplare di tartaruga Caretta Caretta in evidente difficoltà in acqua. Il personale del 115 ha contattato il Centro Recupero Animali Marini Asinara Crama, mentre i sommozzatori hanno soccorso la tartaruga che é stata consegnata al responsabile del gruppo Crama del Parco naturale Marino dell'Asinara per le dovute cure necessarie.