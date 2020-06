La ‘terra dei fuochi’, a Mulinu Becciu traffico paralizzato per i roghi davanti alla Motorizzazione Civile

Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme che sono a ridosso del lato strada (sulla 131 Dir)

Di: Alessandro Congia

Ancora fiamme sui terreni adiacenti alla Motorizzazione Civile, nei pressi della ss.554, dove per anni i residenti di Mulinu Becciu e Su Planu in casa loro sono stati invasi dai fumi tossici nocivi, dovuti per lo più dai rifiuti e materiale plastico che bruciavano per ricavare il rame.

Stavolta però, pare che le mani ignote abbiano acceso il fiammifero sui terreni incolti pieni di erbacce e di sterpaglie, che comunque hanno interessato notevoli quantità di rifiuti di ogni genere accumulati in quell’enorme compendio.

Stanno intervenendo alcune squadre dei Vigili del Fuoco, mentre si registrano forti rallentamenti e automobilisti incolonnati nel traffico, sulla ss. 131 Dir, nei pressi appunto del chilometro 5: “Ho firmato e presentato numerose interrogazioni sull’argomento – fa notare il Capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Fabrizio Marcello – in primis sulla pericolosità costante ed incombente dei rifiuti e di altro materiale tossico costantemente bruciato, poi la pericolosità di quei terreni da bonificare urgentemente”. Sul posto, oltre alle squadre del 115, anche l'Anas per ripristinare in tempi brevi la normale circolazione stradale.