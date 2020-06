Covid, Mauro Pili (Unidos) attacca: “Ecco la verità in aeroporto, nessun controllo”. VIDEO

“Per due mesi – scrive l’ex Presidente della Regione – ci hanno massacrato la testa con la storia del passaporto”

Di: Redazione Sardegna Live

“Per due mesi – scrive in un post pubblico sui social, l’ex Presidente della Regione – ci hanno massacrato la testa con la storia del passaporto, poi hanno messo una scatola in aeroporto per depositare una pseudo certificazione senza alcun valore. Poi una conferenza stampa per annunciare app e modulo online e controllo della febbre in arrivo in aeroporto”.

Comincia così il duro attacco del leader di Unidos, Mauro Pili, in veste da cronista e video reporter nello scalo “Mario Mameli” di Elmas: “Ecco la verità: nessun controllo, nessuna verifica della registrazione, nessuna misurazione della febbre, postazione senza nessun presidio, centinaia di persone e nessun controllo né del modulo online o del QRcode, né della temperatura. Tanti danni al turismo e poi zero controlli – conclude Pili.

Ecco il video che è diventato virale