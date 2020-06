Incendio doloso distrugge due auto in sosta e danneggia la facciata di un market

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evitato il peggio

Di: Alessandro Congia

La sala operativa di Sassari intorno alle 5 del mattino ha ricevuto una richiesta d’intervento per l'incendio di 2 autovetture ad Olbia, in via Strasburgo traversa di viale Aldo Moro. Prontamente sono state inviate 2 squadre del distaccamento di Olbia che hanno spento le fiamme.

Una delle due auto una Land Rover Evoque è andata completamente distrutta, mentre la seconda auto una Mercedes classe A è stata parzialmente bruciata.

Ingenti i danni anche alla facciata di un supermercato. Non si esclude il dolo, sul posto presenti Polizia di Stato e Carabinieri le indagini sono in corso.