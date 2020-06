Tenta di lanciarsi dal secondo piano di una palazzina, salvata in extremis dai Carabinieri

La donna, in evidente stato confusionale, è stata poi accompagnata in ospedale

Di: Alessandro Congia

Carabinieri-eroi, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, in via Ada Negri, pieno centro a Cagliari, nei pressi di via Sonnino, quando una donna (in evidente stato confusionale), ha manifestato l’intenzione di lanciarsi nel vuoto, dal secondo piano di una palazzina.

Numerosi passanti e cittadini spaventati di ciò che stava succedendo, hanno chiamato subito il 112: la sala operativa ha così mobilitato la pattuglia in zona e sul posto è stato dirottato in pochissimi minuti un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di via Nuoro.

I militari dell’Arma, nei momenti concitati del gesto della poveretta in preda al panico, sono riusciti a distrarla e ad accedere nel terrazzino dell’edificio e con non poche difficoltà sono riusciti, parlandole e convincendola a desistere, ad afferrarla alle braccia e alle gambe impedendogli così di suicidarsi.

La donna, tranquillizzata e rasserenata dai due Carabinieri, è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 e accompagnata al Santissima Trinità, a Is Mirrionis.