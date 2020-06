Porto Torres. La signora Caterina Piga festeggia 100 anni

Il sindaco le porta gli auguri di tutta la città

Di: Redazione Sardegna Live

Porto Torres in festa per i cento anni della signora Caterina Piga.

Il sindaco Sean Christian Wheeler le ha reso omaggio consegnandole una pergamena e dei fiori.

“Stamattina – racconta il primo cittadino - ho voluto farle visita per festeggiare insieme a lei e alla sua famiglia il traguardo dei cento anni. La signora Caterina è ancora un fiume in piena e mi ha raccontato alcuni piccoli dettagli della sua lunga vita. È nata a Porto Torres e si è trasferita vicino a Palmadula dopo essersi sposata, per poi tornare ancora nella nostra bella città. Ha una famiglia festosa e due figli che, curiosità del destino, hanno sposato due sorelle. Le ho portato una pergamena del Comune insieme a mazzetto di fiori. Un piccolo pensiero per augurarle buon compleanno a nome dell'Amministrazione e di tutta Porto Torres”.