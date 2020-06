Il Sindaco Sala ancora contro Solinas: “Dove sono i controlli sui turisti? Avevo ragione io”

"A questa politica che vive solo di dichiarazioni di principio, per essere accondiscendente rispetto a degli umori, non voglio appartenere"

Di: Redazione Sardegna Live

Ospite della trasmissione "Quante Storie" su Rai3, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e' tornato sulla polemica con il governatore della Sardegna Christian Solinas per i test sierologici a cui sottoporre i turisti lombardi.

"Io sono spesso ruvido, a volte anche un po' urticante, a volte mi esprimo in maniera sgradevole, pero' scusate: chi aveva ragione su questo fatto? Dove sono oggi questi controlli?", ha chiesto Sala, che poi ha esclamato: "E allora basta che la politica se la cavi con dichiarazioni di principio. 'Faremo', 'faremo', 'faremo', e allora fate!".

Secondo Sala quella di Solinas e' stata "una pura dichiarazione di principio, che si sapeva non avrebbe dato origine a niente".

"Io - ha concluso il sindaco - a questa politica che vive solo di dichiarazioni di principio, per essere accondiscendente rispetto a degli umori, non voglio appartenere. La realta' ha dimostrato che si parlava di una cosa che non stava in natura. Cosi' e', per cui io mi scuso quando sono brusco, ma anche noi da politici non dovremmo perderci in chiacchiere".