In auto con un coltello di genere proibito e droga: nei guai un 30enne fermato dai Carabinieri

Il soggetto verrà anche segnalato come assuntore in Prefettura

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dei servizi di prevenzione finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, i Carabinieri della Stazione di Seui a Sadali hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanusei un 30enne del posto per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Fermato nell’abitato di Seui in orario notturno a bordo di un’autovettura insieme ad altra persona, è stato infatti trovato in possesso di 1 coltello del genere proibito con lama lunga 8 cm. La successiva perquisizione del veicolo consentiva ai militari di rinvenire al suo interno anche 2 grammi circa di “marijuana” per la cui detenzione l’uomo verrà segnalato alla Prefettura di Nuoro ai sensi dell'art 75 del DPR 309/1990 per uso personale di sostanza stupefacente.

Il contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti è portato avanti dall’Arma non solo nei termini del rispetto della normativa vigente, ma anche con l’obiettivo della salvaguardia della salute degli assuntori, in particolare giovani e giovanissimi, dai rischi connessi al consumo.