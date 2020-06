Fabio, simbolo della Sardegna che non si è mai arresa: vince l’oscar green come migliore agricoltore

Così il direttore di un prestigioso resort Sardo: “Caro Fabio, ai nostri ospiti diamo il prodotto del tuo orto”.

Di: Alessandro Congia

La bellissima notizia apparsa sulla fan page ufficiale Sardegna, l’ennesimo inno alla vita e il messaggio di speranza che serve a chiunque. Ecco il racconto.

Lui è Fabio Barbato Vive in Sardegna, a Castiadas. In campagna. Di fronte alla sua casa c’è un terreno immenso. Studia da geometra ma il suo pallino è l’agricoltura. “Cosa posso piantare in quei cinque ettari?”. Fichi d’India. Gli amici gli dicono di lasciar perdere. Qualcuno lo prende in giro. Fabio non ascolta nessuno e innesta 750 piante di fichi d’India. Cura ogni dettaglio, vuole vincere la sua scommessa. Immettere sul mercato i fichi d’India di Castiadas. Arrivano i primi risultati, il mercato però è difficile.

Fabio pianta anche pomodori, cetrioli, zucchine, melanzane, peperoni. Glieli chiede Giovanni, il direttore di un resort 4 stelle sulla spiaggia di Costa Rei. A tre chilometri dal campo coltivato. “Caro Fabio, ai nostri ospiti diamo il prodotto del tuo orto”. Fabio si impegna, lavora la terra senza sosta. E ogni giorno d’estate porta le melanzane, le zucchine e i fichi d’India a Giovanni. Un successo. Fabio vince l’oscar green, il premio che la Coldiretti assegna ai migliori giovani agricoltori. Oggi Fabio non riesce a stare dietro alle tante richieste.

(Foto tratta dalla fan page Fb Sardegna)