Dramma in casa, donna muore soffocata da un boccone di cibo

La 54enne abitava da sola a Pirri, la corsa in ospedale al Brotzu poi purtroppo il decesso

Di: Alessandro Congia

Soffocata per un pezzo di carne ingerito male, che di fatto le ha ostruito le vie respiratorie: così è morta una donna 54enne, Patrizia Perra, residente a Pirri, in via Colomba Antonietti.

Il dramma è avvenuto nella casa della donna, mentre cenava: un boccone troppo grande le ha subito provocato una sensazione di soffocamento, poi il panico, la vittima è riuscita a correre dal vicino e a chiedere aiuto.

Immediato l’intervento del 118 allertati per quanto stava accadendo: i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla con defibrillatore e massaggio cardiaco in quanto la donna è entrata in arresto cardio-circolatorio, poi la corsa in ospedale al Brotzu a bordo della Medicalizzata. La donna però, sfortunatamente, non ce l’ha fatta ed è morta.