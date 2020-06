Case popolari, azzerati i canoni di luglio e agosto

L'intervento del Comune a favore delle famiglie danneggiate dalla pandemia

Di: Redazione Sardegna Live

L'iniziativa era stata annunciata in fase di approvazione del bilancio. Ora, spiega l'assessore con delega all'edilizia popolare Gabriella Deidda, il Comune di Cagliari ha definitivamente stanziato 250mila euro per azzerare il pagamento dei canoni di luglio e agosto per le case popolari di sua proprietà.

La Giunta ha approvato la delibera per sostenere le famiglie dei 3.150 alloggi di edilizia popolare in seguito ai danni economici causati dalla pandemia da Covid-19. Le case, si legge nel documento, sono state "assegnate nel corso degli anni in base a criteri che tengono conto del reddito e di situazioni di disagio sociale".

"Il contributo viene erogato d'ufficio senza necessità di apposita istanza da parte degli interessati mediante l'azzeramento degli importi dovuti per le mensilità di luglio e agosto".

Il limite di reddito previsto per beneficiare dell'azzeramento è di 23mila e 500 euro.