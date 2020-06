Sos al Poetto, area cani ‘fantasma’, Francesca Mulas: “E' completamente abbandonata, perchè?”

La denuncia, con tanto di interrogazione al sindaco Truzzu, della Consigliera dei Progressisti

Di: Alessandro Congia

La spiaggia-area cani, nei pressi dell'ex Ospedale Marino, al Poetto di Cagliari? Completamente abbandonata. E’ quanto denuncia la consigliera comunale dei Progressisti, Francesca Mulas, (nella foto in alto), che ha già pronta un’interrogazione scritta (rivolta al sindaco Paolo Truzzu e all'assessore competente), da dibattere a palazzo Bacaredda.

“Ecco lo stato di degrado della Spiaggia Cani al Poetto di Cagliari – scrive la consigliera - sono andata a verificare di persona: il cancello è divelto, la recinzione crollata, non c'è nessuno che vigili e pulisca e mancano i cestini per i rifiuti. Per questo motivo ho presentato un'interrogazione al sindaco di Cagliari e alla Giunta: vogliamo sapere se per l'anno in corso si è pensato per tempo a tutte le procedure per la gestione e manutenzione dello spazio, frequentato da tantissimi cagliaritani e turisti che qui ogni estate dal 2015 possono portare i loro animali in totale sicurezza. Appena l'interrogazione verrà discussa in aula – conclude Francesca Mulas - vi darò aggiornamenti”.