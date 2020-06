Colti in flagrante mentre scaricavano calcinacci: sanzionati

I due si trovavano in zona marittima, quando sul luogo sono sopraggiunti i militari

Di: Giammaria Lavena

A Bari Sardo due persone sono state colte in flagrante dai carabinieri del posto mentre, in zona marittima, scaricavano calcinacci edili al bordo della strada. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti i mastelli utilizzati per il trasporto.

I due, dopo aver ripulito il luogo dai frammenti gettati, sono stati sanzionati dai militari per una somma di 600 euro, per violazione dell'articolo 192 sulla pulizia stradale. 

Continuano senza sosta i controlli delle forze dell'ordine, per scongiurare condotte scorrette che favoriscano l'inquinamento ambientale da parte dei cittadini.