Norbello. Caduta dal balcone. Oggi l'ultimo saluto a Stefania Piras

Il sindaco: “La tragedia che ha colpito oggi il nostro paese ha dimensioni talmente grandi che è difficile comprenderle del tutto in questo momento”

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio (alle ore 16 nel cimitero), la comunità di Norbello darà l'ultimo saluto a Stefania Piras, la donna di 43 anni che ha perso la vita due giorni fa cadendo dal balcone.

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava scuotendo la tovaglia quando il parapetto in legno del balcone ha ceduto e lei è precipitata al suolo, un volo di circa quattro metri.

La tragedia si è consumata in una villetta di Is Arenas a Narbolia.

Il suo paese non appresa la notizia è rimasto sotto shock. Il sindaco Matteo Manca su Facebook le ha dedicato un lungo post.

“La tragedia che ha colpito oggi il nostro paese ha dimensioni talmente grandi che è difficile comprenderle del tutto in questo momento. Stefania è stata tra le persone che più hanno contribuito, nella storia della nostra comunità, ad accrescere il livello culturale e della qualità nel fare aggregazione. Aggregazione e cultura a 360 gradi, dalla lettura alla scrittura, dalla musica al teatro, dall'innovazione alla ricerca sul passato del nostro territorio, rivolgendosi a ogni fascia di età, dai bambini ai più anziani. Tutto questo grazie a una grande cultura, un amore profondo verso Norbello e le sue persone, un carattere incapace di provare rancore, un entusiasmo per la vita rimasto sempre uguale negli anni. Proprio due giorni fa mi ha telefonato, piena di entusiasmo, per l'imminente inizio del laboratorio culturale rivolto a tutte le età, che avrebbe dovuto dirigere”.

“Ora è il tempo dello sconforto – continua il primo cittadino - dell'angoscia e della tristezza, ma con il tempo resterà di lei un ricordo importante, una preziosa eredità per tutti i nostri compaesani: il modo migliore per onorare la sua memoria sarà per tutti noi dare vita a tante attività culturali e di aggregazione e questo dovrà essere un elemento di motivazione per tutti per fare sempre di più. Lo dobbiamo a lei e alla sua famiglia, persone buone che hanno dato e danno tanto alla nostra comunità. Stefania non ci sarà più fisicamente ma sarà facile ricordarla quando vedremo dei ragazzi avvicinarsi alla lettura, al teatro, alla musica, all'organizzazione di manifestazioni su qualsiasi forma di arte e di cultura o semplicemente in qualunque momento di aggregazione che vuol dire vita. Che riposi in pace”.

Anche l’Azione Cattolica di Oristano su Facebook scrive: “Per noi è un giorno triste. Increduli per la prematura scomparsa della nostra compagna Stefania e col cuore a pezzi ci stringiamo nel dolore della sua famiglia, della comunità di Norbello e di tutti coloro che come noi la amavano. La ricorderemo per la sua bontà, per il suo meraviglioso sorriso, per la sua creatività e il suo sempre presente buonumore. Eri e sarai sempre per tutti noi una persona speciale e un vero raggio di sole. Ciao Stefi”.