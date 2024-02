Rifiuti abbandonati e bruciati vicino alla basilica di Bonaria: la denuncia

Istanza dell'associazione ecologista per la bonifica dell'ambiente e la predisposizione di un servizio di controllo

Di: Redazione Sardegna Live

Detriti, imballaggi, mobili, batterie esauste e anche amianto (eternit), oltre a roghi di rifiuti. Uno scenario denunciato dall'associazione ambientalista Gruppo d'intervento giuridico, che parla di "piccola terra dei fuochi" in riferimento all'area di via Milano, a Cagliari, a poche decine di metri dalla basilica di Bonaria.

Ancora una volta l'associazione ha chiesto, con una specifica istanza, la bonifica ambientale e la predisposizione di un minimo di controllo (anche con sistemi videosorveglianza) per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari. Coinvolti il Comune di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, l'Asl di Cagliari e i Carabinieri del Noe. Informata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

"Già negli anni scorsi gli esposti ecologisti - si legge in una nota - avevano portato, più volte, alla bonifica ambientale dell'area, purtroppo scelta da incivili per scaricare illecitamente rifiuti a causa dell'assenza di efficaci controlli". Come riferito dal Gruppo di intervento giuridico, "la polizia municipale ha fatto presente di aver fornito più volte nel corso degli ultimi anni alle competenti strutture comunali puntuali informazioni sullo stato di grave degrado ambientale e igienico-sanitario del sito".

Il Grig "auspica finalmente il ripristino delle condizioni ambientali e sanitarie di un'area nel centro di Cagliari, unitamente al fondamentale svolgimento della vigilanza contro cafoni e inquinatori".