Motore dello yacht in avaria, tratti in salvo 4 turisti

I malcapitati si sono trovati in balia del mare e in condizioni meteo avverse

Di: Giammaria Lavena

Nella serata di ieri quattro turisti italiani sono rimasti in balia del mare mosso mentre erano a bordo di uno yacht, in prossimità delle coste dell'Asinara. Mentre si trovavano nei pressi di Punta Trabuccato, il comandante dell'imbarcazione ha rilevato un'avaria al motore.

Il mezzo, in difficoltà per un probabile guasto tecnico mentre si trovava a qualche miglia al largo di Porto Torres, non era più in grado di proseguire la navigazione, non aiutato dalle condizioni meteo avverse.

L'SOS è giunto alla sala operativa della Capitaneria di porto turritana, coordinata dalla direzione marittima di Olbia. Una volta recepita la richiesta, la Guardia costiera ha preparato il soccorso in mare tramite motovedetta.

Mentre il comandante ha atteso l'arrivo dell'imbarcazione del gruppo ormeggiatori prima di raggiungere la banchina del porto, le tre persone presenti a bordo, equipaggiate di giubbotto di salvataggio, sono state trasferite a bordo del mezzo di soccorso e accompagnate nel litorale più vicino, a Stintino.