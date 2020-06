Incidente per un ciclista di Serrenti, interviene l'elisoccorso

Ha perso il controllo della bici dopo che un compagno era caduto davanti a lui

Di: Giammaria Lavena

Incidente questa mattina, intorno alle 9, per un ciclista di Serrenti , che ha perso il controllo della bici dopo che un compagno, davanti a lui, era caduto qualche attimo prima.

L'episodio si è verificato nella statale 197, fra Las Plassas e Villamar. Inizialmente le condizioni del 60enne sono parse gravi. Tempestivi i soccorsi del 118 di Barumini e dell'ambulanza medicalizzata dell'ospedale di San Gavino.

Poco dopo è arrivato l'elisoccorso, a bordo del quale il ciclista è stato trasferito all'ospedale Brotzu di Cagliari. Qualche attimo prima del decollo le condizioni del malcapitato sono migliorate.

Al momento rimane in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Barumini, Villamar e Villanovafranca, e per la viabilità gli operai dell'Anas.