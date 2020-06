Fiamme in un emporio di merceria in viale Elmas, sul posto i Vigili del Fuoco

Il rogo ha interessato il punto vendita Stock House

Di: Alessandro Congia

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato intorno alla mezzanotte nel punto vendita di biancheria e merceria Stock House, nei pressi di Ep Supercarni, in viale Elmas, al civico 151, a Cagliari.



Sul posto stanno intervenendo sei squadre dei vigili del fuoco del Comando di viale Marconi, in ausilio anche le Volanti della Polizia.



Danni ingenti alla struttura, si ipotizza che le prime scintille che hanno fatto divampare le fiamme siano scaturite da un corto circuito, anche se non viene escluso il gesto doloso di ignoti. Super lavoro dei Vigili del Fuoco che stanno ancora lavorando per spegnere l'enorme incendio.