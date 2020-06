Vaccini antinfluenzali: “Sardegna già pronta per l’autunno, la Regione raddoppia le scorte”

Sono infatti 530 mila le dosi acquistate per l’Isola contro le 290 mila dello scorso anno

Di: Alessandro Congia

La parola d'ordine sarà quella di non farsi cogliere impreparati, soprattutto perchè anche una semplice influenza di stagione può comportare seri rischi per chi ha già gravi patologie. Lo sanno bene all'Ats Sardegna come pure in Assessorato Sanità, in Regione: tant'è che è stata già conclusa diversi giorni fa la gara per l'approvvigionamento delle dosi di vaccino antinfluenzale in previsione della campagna di vaccinazione antinfluenzale che sarà avviata a partire dalla stagione autunnale.

Con largo anticipo quindi rispetto ai tempi consueti, Ats Sardegna insieme con l'Assessorato alla Sanità e la Centrale Regionale di Committenza, hanno portato a termine qualche giorno fa la gara avviata per l'acquisto del vaccino.

I numeri

La Sardegna è la terza Regione in Italia ad avere espletato la gara, con la garanzia quindi di aver assicurato tutto il quantitativo necessario: sono infatti 530 mila le dosi acquistate per tutta la Sardegna contro le 290 mila dello scorso anno.

Questo notevole aumento di dosi dovrà essere di garanzia per il proseguimento dell’ incremento delle coperture vaccinali, secondo il “trend” già avviato con la campagna vaccinale 2019-2020, oltre che necessario al fine di poter ottemperare a quanto indicato dalla recente circolare Ministeriale (estensione della vaccinazione anche ai bambini da 0-6 anni ed agli adulti da 60 a 64 anni privi di patologie).

Come è stato infatti più volte ribadito, la vaccinazione antinfluenzale assume ancor più valore anche in corso di epidemia da Coronavirus, sia allo scopo di prevenire le confezioni dei due virus con aggravio del quadro patologico, sia per una più agevole diagnosi differenziale tra le due infezioni. Le vaccinazioni partiranno, come di consueto, l'inizio della stagione autunnale.