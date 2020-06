L’esercitazione della Guardia Costiera? Si ‘trasforma’ in salvataggio reale al Poetto

Il vento di maestrale ha creato non poche difficoltà ad alcuni bagnanti, spinti alla deriva, tra cui anche un minorenne

Di: Alessandro Congia

Esercitazione a mare per testare un mezzo navale sperimentale, il Rescuerunner, un acquascooter dotato di un'ampia piattaforma a poppa per il recupero di naufraghi, ma c’è stato un cosiddetto fuori programma che di fatto si è tramutato in un'operazione di salvataggio vera a propria.

In prossimità della torre della spiaggia del Poetto a Cagliari, la Guardia Costiera è infatti intervenuta per prestare soccorso ad una signora che si trovava in difficoltà sopra un sup a causa del forte maestrale.

Altre quattro persone tra i quali un minore, sempre a bordo di sup, sono stati recuperati poco distante mentre si trovavano in balia del forte vento. I bagnanti sono stati riportati sani e salvi al porticciolo di Marina Piccola.