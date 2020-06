Rifiuti, puzza e degrado. Marcello: “Truzzu e Comandante dei Vigili, vengano con me dai cittadini”

Un ennesimo video-reportage con immagini desolanti di una città invasa dalle discariche

Di: Alessandro Congia

“Oggi ore 8 in giro per la città. La situazione dei rifiuti non migliora. Il sindaco prometteva di cambiare l'appalto e di fare i controlli, ma un anno è ormai passato e invece vengono tagliati i servizi, i lavoratori sono in cassa integrazione a rotazione e la città è invasa dai rifiuti. Questa non è la Nostra Cagliari”.

Lo sfogo del Capogruppo del Pd, Fabrizio Marcello, consigliere comunale a palazzo Bacaredda: situazione che non cambia tra Is Mirrionis, Sant’Elia e Pirri, passando poi per le strade periferiche e che collegano vari quartieri della città: "Il sindaco Paolo Truzzu e il Comandante dei Vigili vengano con me - dice il consigliere - così possiamo parlare con i cittadini e capire per bene i problemi che riguardano sporcizia e tanto altro".

Guardate il video