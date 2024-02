Cagliari. Condannato a 3 anni per spaccio, si nascondeva in una casa

Viveva in un'abitazione dimessa a Is Mirrionis

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo e quelli di Sant'Avendrace, dopo due giorni di costanti ricerche hanno rintracciato e tratto in arresto un 26enne residente in via Schiavazzi, molto noto per precedenti vicende giudiziarie.

Il giovane è destinatario di un ordine di esecuzione della pena, emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Cagliari. Deve scontare 2 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La pena, appena passata in giudicato, è divenuta esecutiva.

È stato rintracciato nel quartiere Is Mirrionis all'interno di un'abitazione dismessa facente parte del demanio militare, insomma un luogo totalmente imprevedibile nel quale il ragazzo si era attrezzato per poter vivere nascondendosi.