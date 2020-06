Benvenuta Estate, caldo ma non afoso grazie anche al maestrale: ecco il meteo

Stasera e domani tempo sereno, il grande caldo è comunque atteso verso fine giugno

Di: Redazione Sardegna Live

In queste ore – si apprende da Meteo Sardegna - così come previsto, stiamo registrando un temporaneo peggioramento meteo. Peggioramento che si sta concentrando maggiormente sui settori centro meridionali, laddove è in transito una massa nuvolosa proveniente dal basso Mediterraneo. Nubi associate a un impulso moderatamente instabile, che difatti determina precipitazioni a carattere sparso. Localmente intense.

Ma fin dal pomeriggio ci aspettiamo un netto miglioramento, le schiarite inizieranno a prendere il sopravvento preannunciando un progressivo consolidamento dell’Alta Pressione atteso tra sabato e domenica. Alta Pressione che poi, col passare dei giorni, prenderà nettamente il sopravvento portandoci in piena Estate.

Per quanto riguarda la giornata di sabato ci aspettiamo un temporaneo rinforzo del vento, dai quadranti occidentali, vento che localmente potrebbe raggiungere raffiche di forte intensità. Domenica avremo una graduale attenzione, anche se comunque un po’ di ventilazione occidentale continuerà a farsi sentire. Le temperature – si apprende sempre da Meteo Sardegna - che continueranno a mantenersi inferiori alle medie stagionali, sono attese in graduale rialzo ma per il momento non avremo alcun eccesso di caldo.

Previsioni per la serata

Cielo sereno.

Venti: prevalentemente moderati da Ovest Nord-Ovest con rinforzi sino a forti sulle coste nord-orientali.

Mari: generalmente mossi.



Previsioni per domenica 21 giugno 2020

Cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazione e alla variabilità in nottata. Localmente forti sul Canale di Sardegna.

Mari: mossi, localmente molto mossi sui settori occidentali nelle ore centrali della giornata.

Previsioni per lunedì 22 giugno 2020

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento localmente anche moderato.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: mossi o localmente molto mossi i settori occidentali, poco mossi i restanti.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad un generale lieve aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli variabili e i mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in attenuazione mercoledì.

(Fonte Arpas Sardegna)