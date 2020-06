Fiamme in un'abitazione, poi l'esplosione. Famiglia salvata da due militari

Provvidenziale intervento di due militari dell’Esercito fuori servizio

Di: Redazione Sardegna Live

Provvidenziale intervento di due militari dell’Esercito fuori servizio, che hanno salvato due ottantenni, tre bambini e il genitore dei piccoli da uno spaventoso incendio sviluppatosi in un complesso bifamiliare a Villamassargia.

Il maresciallo Tiziano Cani, in servizio presso il 1° Reggimento Corazzato di Teulada, e il caporale maggiore capo Marco Dessì, in servizio presso il 5° Reggimento Genio Guastatori della Brigata “Sassari”, non hanno esitato ad intervenire quando, verso le 13 di ieri, transitando in via Stazione nei pressi dell’abitazione, hanno capito la gravità della situazione e sono tempestivamente intervenuti per salvare la famiglia.

Dopo aver portato fuori gli anziani e i bimbi, facendoli uscire da una finestra laterale, hanno aiutato il papà dei piccoli, figlio dell’anziana coppia, ad allontanarsi mentre con un piccolo estintore cercava di domare le fiamme. Pochi minuti dopo essersi allontanati dalle fiamme una spaventosa esplosione, causata della deflagrazione di una bombola a gas, ha sparso calcinacci e pezzi di alluminio lungo tutta la strada.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco che con difficoltà hanno domato l’incendio. Ingenti i danni causati alle abitazioni.