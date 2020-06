L'aggressore di Mario Bruno scappa dal reparto di Psichiatria

Rintracciato dai carabinieri nelle campagne fra Olmedo e Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovi guai per l'aggressore dell'ex sindaco di Alghero Mario Bruno. L'uomo, 45 anni, è fuggito due giorni fa dal reparto di Psichiatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era stato ricoverato in seguito all'aggressione.

Avrebbe raggiunto le campagne tra Alghero e Olmedo con mezzi di fortuna prima di essere individuato dal proprietario di un terreno al quale ha chiesto, pronunciando frasi sconnesse, di effettuare una chiamata. Ha contattato così una persona a lui vicina che lo ha rassicurato prima di chiedere al proprietario del cellulare di inviargli la posizione via Whatsapp. Grazie a questa informazione i carabinieri sono potuti intervenire prendendo l'uomo in consegna e riportandolo in ospedale. Presso la struttura sanitaria sono stati intensificati i controlli per impedire una nuova fuga.

Dalle indagini sull'aggressione a Mario Bruno, emergono nuovi inquietanti dati sulle ultime ore in "libertà" del 45enne. L'uomo era già ricercato per essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio disposto in seguito a un'altra aggressione. Alcune sere prima, infatti, avrebbe malmenato il gestore del bed and breakfast dove alloggiava.