Rogo nel compattatore di carta e cartone di un market, sul posto i Vigili del Fuoco

L’episodio è avvenuto in via Lucania

Di: Alessandro Congia

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia stanno intervenendo dalle 19 circa per un incendio che si è sviluppato all'interno di un compattatore del cartone, in via Lucania, nel centro abitato di Carbonia.

Sul posto la squadra di pronto intervento "6A" che sta operando per spegnere le fiamme effettuando lo ‘smassamento’ del cartone e la messa in sicurezza dell'area. L'incendio si è sviluppato dietro uno spiazzo di un supermercato. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.