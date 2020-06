Il dramma operai licenziati dal cimitero: “Lavorano da oltre 20 anni, ecco in che stato si trova ora il camposanto”

Il video-reportage del Capogruppo del Pd: “Addirittura i bagni non sono puliti come prima”

Di: Alessandro Congia

“La storia è facile da raccontare, questi 9 operai, alcuni dei quali sono in servizio da oltre 20 anni, vogliono mantenere l'animato, si trovano per la prima volta licenziati. Hanno iniziato con la società del Comune di Cagliari Multiservizi circa 20 anni fa. Hanno continuato a lavorare cambiando società con Altair, Barbara B fino ad una settimana fa in modo continuato senza perdere un giorno di lavoro. Da una settimana il loto contratto si è interrotto malgrado la clausola sociale. Oggi si trovano a dover lottare per il posto di lavoro. Nel frattempo il cimitero, da una settimana, non viene sfasciato, non viene irrigato, non vengono puliti i bagni”.

Così il Capogruppo del Pd, Fabrizio Marcello, che mostra in un video-reportage le condizioni del Cimitero di San Michele.

VIDEO