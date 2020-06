Circonvallazione, via ai lavori: consegnato il cantiere. Conoci : "Un giorno importante per la città"

La soddisfazione del primo cittadino: "10,5 milioni di euro di investimento per progetto di grande qualità che unisce la sicurezza alla funzionalità"

Di: Redazione Sardegna Live

Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione della circonvallazione di Alghero. Una volta firmato da amministrazione e impresa esecutrice il verbale di consegna, i mezzi sono entrati subito in azione.

Il progetto di costruzione dell’attesa infrastruttura parte dalla zona della 127 bis in cui sorgerà la prima delle cinque rotatorie previste nel tracciato che unirà la zona nord alla zona sud della città. Oggi il sindaco Mario Conoci, l’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru, il dirigente Gianni Balzano e i tecnici comunali, al termine della firma del verbale di consegna hanno assistito alle prime operazioni di abbattimento previste nel programma.

L’impresa Angius Costruzioni Srl, capogruppo dell’Ati aggiudicataria dei lavori, ha avviato il cantiere che in 810 giorni lavorativi dovrà realizzare la bretella a 4 corsie che arriverà dalla parte opposta della città, con una rotatoria all’incrocio tra la strada per Villanova e viale della Resistenza. “Un giorno importante per Alghero che oggi concretizza un lungo iter e vede al via un’opera fondamentale – ha detto stamattina il primo cittadino Mario Conoci - 10,5 milioni di euro di investimento per progetto di grande qualità che unisce la sicurezza alla funzionalità. Il tema della mobilità si rafforza con l’esecuzione di questa importante infrastruttura che ci consentirà di avere una viabilità moderna e libera dal traffico in centro, con un complessivo miglioramento della qualità ambientale”.

La bretella congiungerà la via Vittorio Emanuele (confluenza col quartiere del Carmine ), la Strada Statale 292 (strada per Villanova ) all’altezza di viale della Resistenza e la Strada provinciale 105 per Bosa. Cinque le rotatorie previste in via Vittorio Emanuele, via Marconi, via Carrabuffas, strada per Valverde e incrocio tra Via Giovanni XXIII e viale della Resistenza. La strada sarà articolata in quattro corsie (due per senso di marcia), con uno spartitraffico centrale di 3 metri, un marciapiede su entrambi i lati e una pista ciclabile per una larghezza complessiva di 27 metri. I quattro rami di strada avranno una estensione complessiva di circa 2 km. L’iter per la realizzazione dell’opera è iniziato nel 2008 con la convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori pubblici, che affidava al Comune di Alghero un importo di 4 milioni di euro. Nel 2010, la Regione dispose un ulteriore finanziamento di 6,5 milioni di euro.

“Oggi finalmente si passa all’azione – commenta l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru -. I lavori sono complessi e di forte valenza sulla mobilità urbana. Seguiremo con la stessa determinazione con cui abbiamo sostenuto l’iter anche l’andamento delle opere, per cercare di mantenere nei tempi il cronoprogramma”.