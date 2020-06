Fiamme vicino al centro commerciale Le Vele

Un ettaro e mezzo di sterpaglie in fumo

Di: Redazione Sardegna Live

Fiamme alle porte di Quartucciu. L'incendio è divampato nei pressi del centro commerciale Le Vele, in via Dell'Acqua.

A prendere fuoco un canneto non lontano da alcune abitazioni. In fumo oltre un ettaro e mezzo di sterpaglie. Sul posto, per tutta la mattina, hanno operato i Nos di Quartu, i Vigili del fuoco di Cagliari e i volontari di Quartucciu.

Le alte temperature e la mancata pulizia dei terreni all'origine del rogo.