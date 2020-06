Rivolta all'interno del Cpr di Macomer, Zoffili (Lega): “Interrogazione a Lamorgese e sopralluogo”

"Non si tratta di un episodio isolato. Credo sia indispensabile fare immediata chiarezza"

Di: Redazione Sardegna Live

"Presenterò una interrogazione al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per chiedere che venga fatta luce su quanto avvenuto ieri presso il Centro regionale per la permanenza e rimpatri per migranti irregolari di Macomer, in provincia di Nuoro, nel quale intendo effettuare a breve un sopralluogo come Bicamerale Schengen. Ho infatti appreso dalle notizie di stampa che è scoppiata l'ennesima rivolta all'interno del Cpr, durante la quale diversi ospiti avrebbero inscenato proteste, salendo sul tetto della struttura, e uno di loro pare sia arrivato addirittura a cucirsi la bocca. Non si tratta di un episodio isolato, ma ne ricorda altri già avvenuti all'interno della medesima struttura, con la precedente sommossa risalente a solo un mese fa. Credo sia indispensabile fare immediata chiarezza su una situazione che appare potenzialmente esplosiva, ancora di più in questo periodo di emergenza sanitaria, per cui mi attendo una pronta risposta da parte del ministro".

Così Eugenio Zoffili, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna, Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.