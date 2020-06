Che tempo farà questo week end? Ecco le previsioni meteo

Cielo generalmente nuvoloso con addensamenti nella prima parte della giornata nelle zone interne dove non si escludono isolati piovaschi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: deboli occidentali, rinforzi sino a forti da NW sulle coste sud-occidentali.

Mari: generalmente mossi o poco mossi.