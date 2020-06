Scritte minacciose contro il sindaco di Villagrande Strisaili

Solidarietà da Anci Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente Emiliano Deiana e il Comitato esecutivo di Anci Sardegna anche a nome della comunità degli amministratori sardi esprime la propria vicinanza ad Alessio Seoni, sindaco di Villagrande Steisaili per le scritte minacciose subite nelle scorse ore.

Il Presidente di Anci Sardegna, nel corso di una lunga telefonata, ha espresso al sindaco di Villagrande la solidarietà dei sindaci sardi e lo ha invitato ad andare avanti a testa alta nell’amministrazione della cosa pubblica.

Nel pur comprensibile turbamento non si può cedere il passo ai violenti e agli incivili: Anci Sardegna non lascerà solo il sindaco Seoni garantendo la massima collaborazione durante il mandato amministrativo in corso.