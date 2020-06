Rogo di Bacu Abis, Valentina Pitzalis: “La famiglia di chi mi ha ridotto così vuole riesumare ancora il cadavere”

La replica alla famiglia di Manuel Piredda, che questa mattina hanno indetto una conferenza stampa

Di: Alessandro Congia

“Cari angeli, a seguito della richiesta di archiviazione da parte del Pm Gilberto Ganassi c'è stata l'opposizione della famiglia di chi mi ha ridotto così. Oggi è stata indetta una conferenza stampa da queste persone per rivelare il contenuto di tale opposizione e richiesta di ulteriore esumazione del cadavere.

Io non ho più parole di fronte a questa ennesima assurda e vergognosa richiesta. I miei legali si. Gli avvocati Adriana Onorato e Cataldo Intrieri commentano:

Siamo in attesa di vedere l’atto di opposizione che il “team difensivo” dei Piredda dichiara di aver depositato. Ciò che viene pubblicato dalla stampa è già stato detto durante l’incidente probatorio. I coniugi Piredda ed i loro (neanche tanto) occulti ispiratori (peraltro oggi saggiamente assenti) stanno disperatamente quanto inutilmente sperimentando una linea di difesa contro una inevitabile incriminazione per i loro depistaggi”.

Così Valentina Pitzalis sui social, attraverso la sua fan page “Un sorriso per Vale” replica quanto chiesto questa mattina dai genitori di Manuel Piredda (la notizia la trovate qui: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/48820/i-genitori-di-manuel-piredda-il-caso-non-deve-essere-archiviato-la-pitzalis-ha-mentito )