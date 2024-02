Cagliari. Droga addosso e in casa: arrestato 38enne

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre era la guida di un'auto presa a noleggio

Di: Redazione Sardegna Live

La notte scorsa a Cagliari, a conclusione di un lungo servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 38enne di Elmas.

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine e alle cronache, anche perché coinvolto qualche tempo fa nel sequestro di 5 chilogrammi di ketamina.

Fermato per strada mentre era la guida di un'auto presa a noleggio, è stato trovato in possesso di 54 grammi di cocaina e della somma contante di 1120 euro, verosimile provento di attività di spaccio. A questo punto i carabinieri hanno condotto l'uomo presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto 393 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e materiale vario utile per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, nonché 400 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Il 38enne è stato rinchiuso nel carcere di Uta.